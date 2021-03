Deputada Maria Antônia alerta acidentes na BR-317 causados pela buraqueira

A deputada Maria Antônia alertou para o grande número de acidentes na rodovia BR-317 causados pela buraqueira. “Muitas vidas estão sendo perdidas pela má qualidade no sentido Epitaciolândia-Rio Branco e Brasiléia-Assis Brasil”, disse.

Ela pediu apoio do DNIT, cobrou a presença do órgão na região com operação tapa-buracos e recuperação da BR naquele trecho.