Jornalista Eliane Sinasique fala de “solidão” na pandemia em sua estreia na mídia Podcast

A jornalista Eliane Sinhasique estreou no sábado, 27 sua participação na mídia digital Poscast. Com o tema “SOLIDÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA” a jornalista diz que “se a solidão te corrói e você vive procurando subterfúgios para se livrar desse sentimento, está na hora de você fazer amizade com você mesmo”.

O primeiro Poscast de Sinhasique tem duração de 5’54 e pode ser ouvido aqui pelo Spotify: https://anchor.fm/eliane-pereira-sinhasique/episodes/SOLIDO-EM-TEMPOS-DE-PANDEMIA-etlip2