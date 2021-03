Escolas têm até sexta (26) para realizar inscrição de alunos no Concurso Internacional de Redação de Cartas

Classificados recebem prêmio em dinheiro de até R$10 mil, troféu, medalha e viagem

Com o objetivo de fomentar a escrita e a alfabetização através da arte, o Concurso Internacional de Redação de Cartas está com inscrições abertas para a 50ª edição. Neste ano, o tema da redação é “Escreva uma carta a um familiar, contando sobre sua experiência da Covid-19”. Podem participar estudantes de até 15 anos matriculados na educação básica pública e particular em todo o Brasil. Estudantes e escolas classificadas recebem prêmio em dinheiro de até R$10 mil, troféu, medalha e viagem para Brasília.

As inscrições devem ser feitas pelas escolas até o dia 26 de março de 2021, por meio da ficha de inscrição disponível no site dos Correios, onde também é possível ler o edital completo.

O concurso ocorre em três fases: escolar, estadual e nacional. A participação se dá por meio das escolas que selecionam, entre as redações dos alunos, até duas cartas para representar a instituição.

A melhor redação de cada estado passa para a fase nacional, quando é escolhida apenas uma carta, que representará o Brasil na fase internacional. A quarta etapa – fase internacional – fica sob responsabilidade da União Postal Universal (UPU), organizadora do evento.

Promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, no Brasil o concurso é feito pelos Correios e incentiva a expressão da criatividade e o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes. No ranking global da competição, o Brasil é o segundo país melhor colocado, atrás, apenas, da China.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil