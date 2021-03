Acre tem mais de 330 casos e 11 mortes por Covid-19

O Acre ultrapassou os 66 mil contaminados pela Covid-19 nesta terça-feira (23). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), foram 331 novos casos de infecção por coronavírus nas últimas 24 horas, sendo todos confirmados por exames de RT-PCR.

Agora, o número de infectados saltou de 65.959 para 66.290. O Estado também confirmou mais 11 mortes de ontem para hoje, sendo 4 do sexo masculino e 7 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.201 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 176.466 notificações de contaminação pela doença, sendo que 109.412 casos foram descartados e 764 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 53.030 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 377 pessoas seguem internadas.

Óbitos do sexo masculino:

E. D. M., de 45 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), no dia 2 de março, vindo a falecer no dia 20 de março.

Morador de Manoel Urbano, J. M. R., de 45 anos, deu entrada no dia 18 de março, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e faleceu no dia 21 do referido mês.

Morador de Rio Branco, A. P. F., de 77 anos, deu entrada deu entrada no dia 23 de fevereiro, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e faleceu no dia 21 de março.

O quarto óbito entre os homens é de S. S. B, de 35 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 12 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu nesta segunda-feira, dia 22.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Feijó, A. G. L., de 1 ano, deu entrada no dia 21 de março, no Hospital Regional de Feijó, vindo a óbito no mesmo dia, 21.

M. P. M., de 77 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), no dia 12 de março, e faleceu no dia 21 do referido mês.

Moradora de Rio Branco, T. M. A., de 62 anos, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 19 de março, e faleceu no dia 22 de março.

F. S. F., de 66 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 21 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia seguinte, 22.

Moradora de Rio Branco, M. A. L. P., de 60 anos, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 25 de fevereiro, e faleceu no dia 22 de março.

Moradora de Tarauacá, M. C. V. S., de 77 anos, deu entrada no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no dia 10 de março, vindo a óbito nesta terça-feira, dia 23.

O sétimo óbito entre as mulheres é de E. F. C., de 77 anos. Moradora de Assis Brasil, deu entrada no dia 18 de março, no Hospital de Clínicas Raimundo Chaar, em Brasileia, e faleceu nesta terça-feira, dia 23.