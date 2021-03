Hollywood conquistou o mundo com filmes narrando a conquista do oeste norte americano. Em um deles, um forte com soldados, colonos, velhos, mulheres e crianças estava cercado por índios Apaches que atacavam ferozmente defendo suas terras. A confusão e o desespero dentro da paliçada eram grandes.

Não havia saída, todos iriam morrer. O The End era sempre óbvio e previsível. O cinema estrondava quando uma corneta tocava, era a cavalaria do exército chegando para salvar o forte. Os índios fugiam desesperados sob fogo cerrado dos soldados. Gritos e palmas na plateia para a propaganda que dizimava nações e etnias em nome do progresso (cobiça).

Como diz um amigo que nunca cursou faculdade, mas é graduado em senso comum: “Mal comparando, estamos cercados pelo coronavírus que vai matando as pessoas, os amigos, destruindo as famílias e a cavalaria não chega”.

A cavalaria, segundo ele, é a vacina que deveria ser enviada pelo governo federal, o presidente Jair é o comandante das tropas. Quanto ao vírus, corona e outros, estão no planeta há bilhões de anos. No caso da Covid, índios e brancos estão no mesmo forte e condição, morrendo sem assistência da cavalaria que não chega.

“O exército é o melhor amigo do índio”. (general Custer, morto numa batalha com índios, da 7ª Cavalaria não sobrou ninguém)

Na contramão da vida

Alguns vereadores resolveram ir na contramão da vida apoiando o PL do vereador Samir Bestene (PROGRESSISTA), que prevê a flexibilização das medidas restritivas. Como dizem os infectologistas: “Vamos sofrer com o lockdown, mas vamos ficar vivos, é melhor sofrer do que morrer”.

Egoístas débeis

Algumas pessoas com sintomas da Covid-19 saem de casa contaminando outros como se estivessem apenas com gripezinha. Ainda se divertem com isso. A questão é que o quadro de saúde se agrava na 2ª fase. O arrependimento é tardio. Outra, os sintomas do coronavírus só aparecem mesmo depois da fase incubatória que vai do 7º ao 14º dia.

Polarizou

A eleição para presidente da república ano que vem já se polarizou nas redes sociais. Pensar em uma terceira via seria quase um milagre. Ou vai de Lula ou de Bolsonaro. A escolha é sua.

Pegou pedreira

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) pegou só pedreira desde que assumiu. Para completar, veio a pandemia e salvar vidas passou a ser prioridade absoluta da sua gestão. Não deve ter cabeça para pensar na eleição do ano que vem.

Petistas animados

Com a real possibilidade de o ex-presidente Lula ser candidato em 2022, alguns petistas do Acre que andavam macambúzios começaram a se animar. Já se fala em chapas completas para estadual, federal, senador e até governo.

. Na medida em que se prioriza a economia contra o lockdown deve-se abrir mais leitos nos hospitais e covas nos cemitérios.

. É a simetria da economia com a Covid-19, a simetria da morte!

. A Covid-19 está gerando outras doenças secundárias, muitos não morrem de Covid, mas das consequências dela.

. Como diz a Maria Rosa:

. “O psicológico também está abalado”.

. Muitos crentes estão morrendo; mas para o cristão verdadeiro “morrer é lucro, viver é Cristo” (Paulo, Apóstolo).

. Se alguém tenta se posicionar nas redes sociais sem a demência radical da direita ou da esquerda é logo triturado.

. Como diz a Bruna Surfistinha:

. “Não tem lugar de fala”.

. “Sou datilógrafa, virgem e gosto de Coca-Cola”, (Macabéa, A Hora da Estrela, Clarice Lispector).

. “É tão fácil dar um golpe militar no Brasil”. (Presidente Bolsonaro, a fina flor da inteligência militar)

. Perguntar não ofende:

. O STJ anula o processo do senador Flávio Bolsonaro por crimes de corrupção na Alerj é justiça; o STF anula os processos do Lula em Curitiba é injustiça.

. “A vossa balança é enganosa”, dizia o rei Salomão, “Usais dos pesos e duas medidas”.

. Yeshua completa:

. “A medida com que medirdes, vos medirão também”.

. Bom final de semana!