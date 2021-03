Vendas no varejo do Acre crescem 1,1% no mês de janeiro

Há várias semanas, o Estado do Acre vem registrando alto número de mortes decorrentes de complicações da Covid-19. Doze, treze e até 14 óbitos em 24 horas foram confirmados em boletins epidemiológicos diários, por meio da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Nessa quinta-feira, 11, não foi diferente. É o que mostra o quarto episódio do Diário do Into, realizado pelo ac24horas.

Mais 11 óbitos de pacientes infectados com o novo coronavírus foram confirmados. Com isso, o total de mortes ocasionadas pelo vírus chegou a 1.094. Maia de 61 mil pessoas já foram contaminadas pela Covid-19 no Estado.

No diário do Into desta quinta, o videomaker Whidy Melo mostra a série de enterros ocorridos num cemitério de Rio Branco num só dia de pessoas que faleceram em decorrência da doença.

Ao lado do maior hospital de campanha da capital, equipes da segurança pública e justiça tentam amenizar o tráfego de pessoas sem máscara nas redondezas do Into. Mesmo assim, alguns ainda resistem às blitz montada no local e continuam transitando sem obedecer às medidas sanitárias para evitar a proliferação do vírus.

Assista ao vídeo: