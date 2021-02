Perpétua diz que ligações para vacinação do idoso esbarram em informações sobre feriado

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) usou as redes sociais para denunciar que os idosos que ligam para o telefone da Secretaria Municipal de Saúde para o cadastramento de idosos para vacinação contra Covid-19, esbarram na informação de que é feriado momesco.“A resposta que recebem: “é feriado”, escreveu a deputada em sua rede social.

Perpetua completa a cobrança sobre vacinação do idoso com uma interrogação à prefeitura municipal de Rio Branco. A reportagem ligou para o número e não conseguiu ser atendida.

O secretário municipal de saúde, Frank Lima tem afirmado baixa procura dos idosos para receberem a vacina, afirmou que vai reunir com a secretaria de saúde do estado para remanejar doses para públicos com idade menor do que a de 90 anos.

Frank Lima não foi encontrado para falar sobre a denúncia feita pela deputada. Como a reportagem mostrou ontem (15) no último sábado somente dez pessoas foram vacinadas em todo o Estado do Acre.