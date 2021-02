Analista da Receita Federal no Acre morre por complicações da Covid-19

Na manhã deste domingo, 14, o Rio Acre atingiu o nível de 11,36 metros em Xapuri, de acordo com os dados divulgados pela Agência Nacional de Águas (ANA), por meio do aplicativo Hidroweb Mobile.

De acordo com o Boletim de Alerta Hidrológico com Previsão de Níveis na Bacia do Rio Acre, do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), houve um aumento de 2,11 metros em Xapuri entre as 9h do sábado e as 9h15 deste domingo.

Em Assis Brasil, no mesmo período, houve uma elevação do nível das águas do rio de 96 centímetros – 5,47m para 6,43m. Já em Brasiléia, houve redução de 1 metro e 54 centímetros nesse espaço de tempo – 8,28m para 6,74m.

Em Xapuri, a prefeitura convocou, na última sexta-feira, 12, autoridades ligadas à Defesa Civil estadual e municipal, como secretários de Assistência Social, Saúde e Meio Ambiente, além da Vigilância Sanitária e representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

A reunião teve o objetivo de discutir sobre a atualização do plano de contingência para a possibilidade de transbordamento do rio. As cotas de alerta e transbordamento do Rio Acre em Xapuri são de 12,5m e 13,40m, respectivamente.

A comandante do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sediado em Xapuri, tenente Marcela Sopchaki, que atualmente representa a Defesa Civil Estadual no município, disse que a reunião foi muito produtiva em razão de presença de uma equipe multidisciplinar.

“Estamos atualizando para a nova realidade, com pandemia e tudo mais. A adaptação do plano de contingência para a gestão das pessoas, no caso de transbordamento do rio, fica mais difícil pela necessidade de se alocar mais gente nos mesmos espaços, pela necessidade do distanciamento”, explicou.

Em Rio Branco, de acordo com o último Boletim de Alerta Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o nível do rio provavelmente atingirá a cota de 14,21m às 19 horas deste domingo, 14.