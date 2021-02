Maria Rosinete homenageia ex-presidentes durante posse

O governador Gladson Cameli (Progressistas) e o ex-senador Jorge Viana (PT) lamentaram na tarde desta quinta-feira, 11, em suas respectivas redes sociais, o falecimento da dona Laudi Melo, de 94 anos, mãe do deputado federal Flaviano Melo (MDB). Ela morreu de causas naturais e se encontrava em Brasília (DF).

Laudi era mãe da procuradora aposentada do Incra Othilia Melo, do ex-deputado José Melo (falecido) e do deputado Flaviano Melo. Filha de uma das mais tradicionais famílias do Acre, dona Laudi foi casada com o ex-deputado Raimundo Melo.

“Sempre engajada nas causas políticas e partidária, dona Laudi era vista com grande respeito e admiração pelos emedebistas, partido a que defendia. Aos familiares e amigos, especialmente ao deputado Flaviano Melo, a minha solidariedade por essa perda inestimável para todos que a amaram e foram inspirados pela força e garra, características dessa grande mulher”, escreveu nas redes.

“Foi contemporânea dos meus pais e uma referência do ativismo político das mulheres no nosso Acre. Junto com meus sentimentos e votos de pesar aos familiares, reproduzo aqui a nota do MDB: O MDB do Acre manifesta profunda tristeza pelo falecimento de dona Laudi Melo, ocorrido, hoje, em Brasília. Esposa do Deputado Estadual Raimundo Melo e mãe do Deputado Federal José Melo (in memoriam),dona Laudi Melo mantinha intenso convívio com os filhos Othilia Melo e o Deputado Federal Flaviano Melo. Dona Laudi Melo foi uma diva para os emedebistas de todas as épocas, inspirando sucessivas gerações. Sua forma gentil, carinhosa e sábia de ser e de tratar as pessoas fará muita falta aos que tiveram a ventura de com ela conviver”, escreveu nas redes.