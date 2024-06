Motoboy fica em estado grave após discussão em bar na Gameleira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O motoboy Marcos Lima da Cunha, de 28 anos, foi agredido com socos e chutes na tarde desta segunda-feira, 10, dentro de um bar situado na rua Cunha Matos, na Gameleira, bairro Seis de Agosto, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Marcos estava no bar ingerindo bebida alcoólica quando iniciou uma discussão com outros clientes não identificados, que evoluiu para agressões físicas. A vítima foi atingida com vários chutes e socos na cabeça, sofrendo sangramento no nariz, boca e ouvido, além de vários hematomas pelo corpo.

Mesmo ferido, Marcos ainda conseguiu sair do bar e caiu nas proximidades do mastro da bandeira, na Gameleira. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e, devido à gravidade do paciente, foi necessário pedir o apoio da ambulância de suporte avançado 02. A médica estabilizou o paciente e, em seguida, Marcos foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, entubado e com um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza grave.

Policiais militares estiveram no local, colheram as características dos criminosos e realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

A reportagem entrou em contato com a empresa D’Terra, pois o motoboy estava com a farda da pizzaria. Uma funcionária informou que Marcos já trabalhou algum tempo com eles, mas atualmente não tinha mais vínculo com a empresa. Disse ainda que familiares da vítima já estão cientes do ocorrido e que inclusive já foram para o pronto-socorro. O caso será investigado pela Polícia Civil.