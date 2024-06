No Palácio do Planalto, Lula recebe Gladson e promete agenda no Acre ainda em 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quarta-feira, 5, o governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), no Palácio do Planalto, momentos depois de ambos assinarem o Pacto Interfederativo pela Prevenção e Controle de Incêndios na Amazônia. O encontro reservado foi registrado pelo fotógrafo presidencial Ricardo Stuckert, que encaminhou as fotografias para o fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale.

Na conversa, Lula parabenizou Cameli pelo Estado do Acre reconhecer a importância das parcerias com o governo federal e na oportunidade o governador aproveitou para solicitar uma agenda em que o presidente receba uma comitiva do Acre com prefeitos, deputados estaduais, federais e senadores para dialogar sobre os impactos climáticos que vem castigando o Acre anualmente assim como ocorre no Rio Grande do Sul. O chefe do Estado Brasileiro se colocou a disposição de Cameli.

Gladson ainda convidou Lula para que ele cumpra agenda no Acre e o presidente garantiu que ainda em 2024 retornar ao Estado onde ele disse “ter muitos amigos e um carinho especial”.