Mães fazem arraial para comprar medicamentos de filhos autistas no Acre

Mães atípicas que moram em Rio Branco (AC) se juntaram para organizar um arraial cultural com finalidade de arrecadar recursos para ajudar na compra de medicamentos e material de uso contínuo de filhos autistas.

O arraial beneficente acontece nos dias 01 e 02 de junho, no Lago do Amor. A estrutura com mais de 20 barracas já está preparada e o evento está marcado para começar às 17h.

De acordo com Lenny Braga, organizadora do evento, mais de mil mães vivem na capital em situação de vulnerabilidade. Lenny conta que a lista de preços de medicamentos varia de R$ 100 a R$ 370.

A maioria das crianças aguarda diagnósticos, o que dificulta ainda mais o acesso aos benefícios sociais. Ela conta com ajuda do deputado Afonso Fernandes, Hoje Cosméticos, que doou um secador de cabelo e Life Show, que ajudou com o som e técnico de som para o evento.