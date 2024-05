São Paulo voa alto, vence Águia-PA com toque de Lucas e avança às oitavas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O time misto do São Paulo mostrou autoridade, voou alto diante de um aguerrido Águia-PA ao vencer por 2 a 0 dentro do MorumBis e, de quebra, ampliou a vantagem do jogo de ida antes de confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Lucas, que retomou a titularidade após quase dois meses afastado por lesão, abriu o placar, e Erick confirmou a tranquila vitória ainda no 1° tempo.

O placar mantém a invencibilidade de Luis Zubeldía no comando do Tricolor: agora, são oito partidas, com seis vitórias e apenas dois empates.

O resultado também garante mais R$ 3,4 milhões aos cofres da equipe paulista. O próximo adversário no torneio ainda é indefinido, já que a CBF ainda vai sortear todos os confrontos da próxima fase.

O São Paulo tem outra decisão na quarta-feira (29), quando encara o Talleres pela Libertadores. O confronto vale a liderança do Grupo B da competição continental.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi totalmente dominado pelo Tricolor, que parou na trave e no goleiro antes de marcar duas vezes: primeiro com Lucas, ao converter pênalti sofrido por Erick, e depois com o próprio atacante, ao completar de cabeça um lindo cruzamento de Ferraresi.

Na etapa final, o responsável por segurar o placar foi o goleiro Axel Lopes, que brilhou com lindas defesas diante de um mandante mais lento em meio à vantagem de quatro gols de diferença no placar agregado. Juan ainda balançou as redes, mas o lance foi invalidado por falta de Patryck.

Gols e destaques

Vacilo e susto. O São Paulo iniciou o duelo buscando espaços ofensivos diante de um retrancado adversário, que assustou no erro paulista: Guilherme desarmou Ferraresi e acionou Braga, que disparou pela ponta direita e acabou bloqueado por Diego Costa na hora da finalização — no escanteio, David Cruz cabeceou para fora.

André Silva perde gol inacreditável. Escalado na função habitual de Calleri, o camisa 17 desperdiçou uma chance clara aos 13 minutos, quando Moreira recebeu pela ponta direita e cruzou na medida para a pequena área. André Silva apareceu nas costas da defesa, ajeitou o corpo e, na hora de superar Axel Lopes, chutou por cima da meta paraense.

Trave e Axel salvam o Águia. A blitz paulista continuou, e a equipe de Zubeldía quase abriu o placar em nova jogada da direita para a esquerda. Desta vez, Erick alçou e, após a bola passar por todo mundo, Patryck carimbou a trave do Águia. Galoppo levou perigo logo depois, mas Axel apareceu e defendeu antes de fazer milagres diante de André Silva.

Lucas aparece (com bola rolando). Titular depois de quase dois meses, Lucas conseguiu conectar algumas jogadas com arrancadas em diferentes direções. Escalado por dentro, mas com liberdade para flutuar, ele tentou engatar uma bicicleta na ponta da área antes de forçar a defesa do goleiro adversário após jogada pela esquerda.

Lucas brilha (na bola parada). Os donos da casa seguiram martelando e fizeram por merecer o primeiro gol do jogo, que saiu dos pés de Lucas em pênalti. A infração foi assinalada por Marcelo de Lima Henrique quando Erick, encaixotado na marcação rival, acabou tomando um tranco de Júnior Dindê dentro da área. O camisa 7 deslocou Axel e fez a alegria dos torcedores no MorumBis: 1 a 0.

Erick, de 1,73m, marca de cabeça. O São Paulo aumentou pouco antes do intervalo. Ferraresi roubou a bola ainda no campo de ataque paulista e acionou Erick, que devolveu para o zagueiro e disparou para dentro da área. Como um bom lateral de ofício, o venezuelano caprichou no cruzamento e o ponta de 1,73m cabeceou firme para o gol paraense: 2 a 0.

Galoppo erra sem goleiro. O meia argentino desperdiçou uma das melhores oportunidades logo no início do 2° tempo da partida no MorumBis: Nestor bateu forte cruzado e forçou Axel a espalmar, mas Galoppo, com o gol aberto, pegou errado na bola e mandou para cima do travessão. Ele ainda parou no goleiro rival pouco depois.

Zubeldía renova São Paulo. Diante do total controle do jogo, o técnico aproveitou para acionar Luciano e dar chances aos jovens de Cotia já na casa dos 20 minutos. Além do camisa 10, que substituiu um ovacionado Lucas, Rodriguinho e Juan entraram nos lugares de Nestor e André Silva, respectivamente. Alisson e Ferreirinha também deixaram o banco de reservas.

Ritmo desacelerado e novos milagres. As mudanças resultaram em um Tricolor mais lento diante de um Águia cada vez mais recuado. Rodriguinho, em chute cruzado, e Luciano, de fora da área, obrigaram o goleiro da equipe paraense a fazer lindas defesas antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2×0 ÁGUIA-PA

Data e horário: 23 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: volta da terceira fase da Copa do Brasil

Local: MorumBis, em São Paulo

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Fernanda Kruger

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Público: 38.409

Renda: R$ 1.221.893,00

Cartões amarelos: Wender (AGU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Lucas (SPO), aos 35 min do 1° tempo; Erick (SPO), aos 43 min do 1° tempo

SÃO PAULO: Jandrei; Moreira, Ferraresi, Diego Costa e Patryck; Luiz Gustavo, Galoppo (Alisson), Nestor (Rodriguinho), Lucas (Luciano) e Erick (Ferreirinha); André Silva (Luciano). Técnico: Luis Zubeldía

ÁGUIA-PA: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Caíque Baiano e Wender; Júnior Dindê (Mariano), Patrick Maranhão (Kaique), Hitalo (Pablo), Alan Maia e Braga; Guilherme (Soares). Técnico: Glauber Ramos