Motociclista colide na traseira de caminhão e desmaia em Rio Branco

Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão-baú deixou João Victor Ferreira de Souza, de 22 anos, ferido na tarde desta quarta-feira, 22, na rua Valdomiro Lopes, após a ponte no bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, João Victor trafegava em uma motocicleta modelo Honda CG 160 Fan, de cor preta, sentido centro-bairro, quando perdeu o controle da veículo e colidiu na traseira de um caminhão modelo M. Benz/Accelo 815, de cor branca, que estava estacionado.

Com o impacto, João Victor foi arremessado, bateu fortemente a cabeça no baú do caminhão e caiu desmaiado.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, estabilizaram João Victor e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com o médico que atendeu a vítima, o paciente sofreu um ferimento na testa e escoriações nos braços. Seu estado de saúde é estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. A motocicleta foi removida por um guincho e levada ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

Veja as fotos: