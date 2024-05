Comerciante é preso suspeito de confiscar cartões de indígenas em troca de alimentos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um comerciante foi preso suspeito de confiscar cartões de indígenas em troca de alimentos no município de Ipixuna, no interior do Amazonas.

Segundo a polícia, o homem também é investigado pelo crime de tráfico de drogas.

Anúncios

Conforme o delegado Antônio Lino, as investigações se iniciaram com a Polícia Federal (PF) em 2021 e, posteriormente, passaram a ser feitas pela delegacia do município.

As investigações apontam que o homem, que é um comerciante do município, confiscava os cartões dos indígenas para garantir a ação de compra. As vítimas retiravam mercadorias do comércio do suspeito sem pagar – prática chamada popularmente como ‘fiado’ – e, como garantia, tinham que deixar seus cartões bancários com senha com o homem.

De acordo com o delegado, na residência do comerciante, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e foram apreendidos R$ 33 mil, dois celulares, diversos cartões de poupança e auxílios governamentais e armas variadas, inclusive de fabricação artesanal, e cartuchos.