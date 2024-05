Zé Vaqueiro comemora primeiros momentos do filho em casa após 9 meses de internação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Zé Vaqueiro compartilhou com seus fãs um vídeo emocionante em que mostra os primeiros momentos do caçula, Arthur, em casa. O menino, que tem uma condição rara, estava internado desde o nascimento, há nove meses.

Nesta quinta-feira, 16, o pai coruja registrou o carinho do irmão Daniel, de três anos, ao receber o bebê em casa pela primeira vez. Os dois meninos são frutos do casamento do cantor com a influenciadora Ingra Soares.

“Arthur está em casa. Gloria a Deus. O Senhor é fiel”, escreveu ele na legenda ele publicar o vídeo no feed do Instagram, que tem ao fundo a música “Deus de Promessas”, do grupo Toque no Altar.

O pequeno Arthur nasceu com síndrome de Patau, uma malformação congênita, conhecida também como trissomia do cromossomo 13.

Para atender às necessidades do bebê em casa, Zé Vaqueiro e Ingra fizeram cursos sobre os procedimentos e os cuidados que devem ter com o bebê.

Mais cedo, a esposa do cantor comemorou a alta hospitalar e compartilhou um vídeo mostrando o trajeto do hospital até a casa da família, feito de ambulância.

“A fé em Deus é um farol que guia nossa vida e nos dá conforto e esperança em momentos difíceis. Ela fortalece nossa capacidade de superação e nos lembra que Deus sempre reserva as melhores coisas para nós. Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre, Arthur, em casa”, escreveu Ingra, na legenda da publicação.