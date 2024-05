Rayanne Morais relembra traições de Latino: ‘Fez dois filhos enquanto estava casando comigo’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Rayanne Morais relembrou a época em que foi casada com Latino. Os dois oficializaram a união com um festão luxuoso no Copacabana Palace, no Rio, em março de 2014, e se separaram meses depois, após ela descobrir duas traições do cantor.

“Eu casei e descobri que o homem tinha feito um Matheus e uma Valentina. Um tinha 2 meses de nascido, e outro um mês. Enquanto eu estava fazendo o casamento, ele estava fazendo filho. Ele fez dois. Eu não sabia, aí descobri depois”, disse Rayanne, em entrevista ao podcast “Papagaio falante”, apresentado por Sérgio Malandro e Renato Rabelo.

A atriz, hoje casada com Victor Pecoraro, se refere aos dois filhos caçulas de Latino, que hoje estão com 10 anos. As crianças são filhos de duas mães diferentes.

“O bom é que matemática é exata, né? Não tem como ele mentir nisso, porque Tem o Matheus e a Valentina, que é só pegar a idade desde que você vai ver que eles nasceram antes de eu me casar. Ele fez dois filhos enquanto estava casando comigo”, completou Rayanne, achando graça da situação.

“Eu provo que fui corna. Tenho prova que eu fui corna”, disse, achando graça da situação. “Latino é bom para ser amigo, não para ser mulher”, finalizou.

Cantor é pai de doze, com 12 mulheres diferentes

Latino, de 51 anos, é pai de Daynna Maia, de 26 anos, filha dele com a advogada mineira Izabel Cristina; Amanda Rocha, de 24 anos do romance que ele teve com a fã paulista Jucinéia de Oliveira; Victor Hugo, de 24 (com Roselina Severino, ex-presidente de um fã clube do cantor em Recife).

Ele também é pai de Bruna Morais, fruto de um antigo relacionamento do cantor e passou a ter contato em 2017; Guilherme Namentti, de 24 anos, que foi assumido pelo cantor em 2018, após um teste de DNA; Suzanna Freitas, de 23, do relacionamento com Kelly Key; Ana Julia, de 14; Valentina de 10; Bernardo, de 12. e Matheus, de 10.