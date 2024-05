Antônia Lúcia não fala pelo Republicanos, diz Roberto Duarte

O PRESIDENTE da executiva regional do REPUBLICANOS, deputado federal Roberto Duarte, negou ontem ao BLOG que o partido fechou compromisso em apoiar a reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL), descartando a versão da deputada federal Antônia Lúcia (REPUBLICANOS), que dá o fechamento como certo. “Ela fala por ela, tem todo o direito de apoiar a candidatura do Bocalom; mas não fala pelo partido. Não houve qualquer conversa da direção partidária para esse apoio, e não serão políticos que não são do nosso partido, que vão levar o REPUBLICANOS à força para essa aliança”, falou Duarte. Não quis citar nome de quem tem tentado uma ingerência no REPUBLICANOS; que segundo ele, já “quebrou a cara” uma vez em querer tomar o partido e vai quebrar a cara pela segunda vez se tentar, numa suposição que esteja se referindo ao senador Márcio Bittar (UB). Roberto Duarte não se posicionou sobre qual será o papel da sigla que comanda na sucessão municipal na capital. “Vamos decidir mais na frente”, disse de forma lacônica.

MAL COM OS ALIADOS

ESSA ânsia do senador Márcio Bittar (UB) de levar partidos e parlamentares pelo beiço para avalizar o seu projeto futuro; que passa pela reeleição do prefeito Bocalom, o tem deixado muito mal com colegas parlamentares como o senador Alan Rick (UB) e o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS).

CARA DO EXTREMISMO

ATÉ aqui, o perfil do governador Gladson Cameli tem sido o de um político equilibrado e muito longe de ser um radical. Mas isso pode cair por terra, lhe dando a cara de um extremista de direita do bolsonarismo, se embarcar no projeto de lotear o seu governo com políticos extremistas. Não sei se é bom para quem governa um estado pobre e que vive da dependência do governo federal, partir para esse tipo de trombada política.

AVALIAÇÃO MAJORITÁRIA

PELO que tenho ouvido de cardeais do MDB, a melhor coisa que poderia ter acontecido, foi o senador Jorge Viana (PT) ficar fora da campanha do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB). Embora tenha uma liderança pessoal considerável, sua figura nas peças publicitárias que serão divulgadas na campanha, colocaria o desgaste do seu partido no colo do Marcus. É o que ouço de figuras de peso do MDB. Eles que se entendam.

SERIA SURPRESA

A GRANDE surpresa na minha avaliação pessoal será o seu afastamento – no que não creio e não vejo fato novo para isso; mas acho muito provável que se tornará réu.

AFASTA DE MIM ESSE CÁLICE

O PREFEITO Tião Bocalom não tem falado sobre as negociatas em torno de secretarias no governo para ceder a vice da sua chapa. Tem se limitado a falar sobre o assunto ser esse um problema para o governo e o PP resolver. E, enquanto não houver a decisão, quem indica o seu vice é o presidente do diretório municipal do União Brasil, Fábio Rueda. E, ponto!

REI DAS TRAPALHADAS

O LULA tem sido neste seu terceiro mandato uma espécie de ” Rei das Trapalhadas”, que o diga a recente mudança destemperada do comando da Petrobrás, que jogou as ações da empresa lá para baixo.

NADA REPUBLICANAS

TENHO visto algumas pesquisas encomendadas por partidos para prefeito, cujos resultados não diferem muito das que foram registradas e divulgadas. O que me chamou a atenção foram perguntas nada republicanas inseridas nas cartelas.

ZÉ DE VOLTA?

TENHO perguntado a amigos de Porto Acre sobre a eleição para prefeito, é o que escuto é ser o ex-prefeito Zé Maria (PODEMOS), muito competitivo.

NÃO SERÁ UM PASSEIO

A ELEIÇÃO para a prefeitura de Xapuri não será um passeio para o grupo do deputado Manoel Moraes (PP), como ele alardeia. O candidato Antônio Pedro conseguiu montar um leque de aliança muito amplo, em torno da sua candidatura; o que tornará a disputa muito acirrada.

ÚLTIMO BASTIÃO

A ÚNICA prefeitura a se manter fiel ao PT foi a de Xapuri, onde o prefeito Bira Vasconcelos (PT), recusou-se a ser cooptado pelo governador Gladson, como os demais prefeitos que se elegeram pelo partido. Mas a chance do PT manter em pé esse último bastião não é promissora.

COXINHA E DOQUINHA

OS DOIS personagens do humor com grande número de seguidores nas redes sociais, Coxinha e Doquinha, serão atrações de uma grande reunião programada pelo PSD, a acontecer em breve na Tenda Amarela – local de encontros do partido.

VANDA TOPA

NÃO sei se o PSDB vai levar adiante o seu projeto de ter candidato próprio a prefeito de Rio Branco. Mas a ex-deputada federal Vanda Milani (PSDB) se colocou à disposição dos tucanos para a missão.

CLIMA DE JÁ GANHEI

NA SUA entrevista de ontem ao Bar do Vaz, programa apresentado no ac24horas pelo jornalista Roberto Vaz, o prefeito Tião Bocalom se mostrou convicto em clima de “já ganhei”, de que será reeleito. Não vê adversário capaz de lhe derrotar. Ancora o otimismo nas suas obras. E, foi irônico em dizer que quem já foi derrotado seis vezes, não tem medo de derrota.

FORA DO CENÁRIO

NA ENTREVISTA, Bocalom deixou fora desse seu restante de mandato, entregar as prometidas mil e uma casas populares erguidas em um só dia. E debitou o não cumprimento da promessa por não ter tido a liberação de recursos pela Caixa Econômica Federal para as obras.

FATO DECIDIDO

ATROPELANDO a esperada decisão do Gladson sobre a barganha entre União Brasil e PP da troca de duas secretarias pelo espaço de vice, Bocalom declarou já estar acertado que Alysson Bestene (PP) será seu vice. Bocalom decidiu: está decidido.

QUEM DIRIA…..

QUEM é que imaginava ver um dia o ex-presidente do PT, Cesário Braga, implorando ao governador Gladson, para o Alysson Bestene (PP) ser o vice na chapa do Marcus Alexandre (MDB)? O que é a política……

FRASE MARCANTE

“Errar é humano. Culpar outra pessoa é política”. Hubert Humphrey.