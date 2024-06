Partido político não é prisão perpétua

“QUAL o político no Acre que, nos últimos vinte anos, não comeu na gamela do PT?” A frase com a indagação é de uma das cabeças mais lúcidas da política acreana, o ex-deputado Narciso Mendes. É uma frase sábia, que quebra o debate idiota seletivo-ideológico, sobre quem é esquerda é que é direita na eleição municipal deste ano. As lideranças do PP, começando pelo governador Gladson (PP), já formaram nas fileiras de apoio aos governos do PT no estado, durante os 20 anos dos petistas no poder.

O senador Sérgio Petecão (PSD) só foi presidente da ALEAC, por ser na época aliado do PT.

O prefeito Tião Bocalom (PL) foi homem de confiança do ex-governador Jorge Viana (PT), como seu secretário de Agricultura.

O senador Márcio Bittar (UB) foi figura presente no palanque do então candidato a prefeito Angelim (PT), quando de sua primeira disputa pela PMRB. A candidata do deputado Roberto Duarte (REPUBLICANOS), era Marina Silva (PT).

O Marcus Alexandre (MDB), até outro dia, era do PT.

O senador Alan Rick (UB) foi da cozinha do ex-governador Tião Viana. Faço o comentário, para dizer que: não há problema nenhum de um político estar hoje em um partido e amanhã em outro. Estamos numa democracia. Filiação partidária não é prisão perpétua.

Por essas e por outras é que, a esmagadora maioria dos nossos políticos e empresários não têm hoje, como chutar a gamela do PT sem ser ingrato. Seria bocado comido, bocado esquecido. A política é dinâmica, já dizia o saudoso filósofo do Abunã, ex-prefeito de Plácido de Castro, Luiz Pereira. Ora, pois!

FORA DO JOGO

NÃO há a mínima chance do ex-presidente Bolsonaro reverter no STF a sua inelegibilidade, disse ontem o ministro Gilmar Mendes. Ou seja: estará fora da disputa presidencial em 2026. Bolsonaro será mero cabo-eleitoral. É o que deu a sua arrogância no poder.

NÃO TEM NOME

O PT só não vai lançar candidato a prefeito de Rio Branco, por uma razão: não forjou lideranças novas para as disputas majoritárias. Suas lideranças envelheceram e trocaram a lida eleitoral da taba, por empregos no governo do Lula. Perderam a validade.

NÃO VÃO MUDAR

AS VELHAS lideranças petistas não vão mudar esse cenário eleitoral negativo no estado, ficando em suas poltronas resmungando em Brasília contra o governo do Gladson.

DOIS FOCOS

O PRESIDENTE do PODEMOS, Ney Amorim, tem dois focos: ser nomeado para comandar a secretaria de Esportes, ainda a ser criada; e sedimentar no órgão a sua candidatura a deputado federal em 2026. O apoio ao Bocalom foi apenas um ato litúrgico.

NÃO TIREM DE TEMPO

É BOM não tirarem de tempo na chapa do PP, a candidatura do sindicalista da Saúde, José Aiache. Tem toda uma história na Secretaria de Saúde, onde prestou relevantes serviços na defesa dos direitos dos servidores do sistema. É o candidato a vereador com maior apoio na pasta da Saúde.

GUILHOTINA ARMADA

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) disse ontem ao BLOG que políticos com mandatos e candidatos a vereadores, que não pedirem votos na eleição deste ano para os candidatos majoritários apoiados pelo partido, serão acionados na justiça eleitoral com pedido de cassação de mandato, por infidelidade partidária. Errado? Não! Certíssimo! Não se dorme com adversários internos.

MANDATO É DO PARTIDO

A legislação é clara: o mandato é do partido e não do deputado ou vereador. É isso que os políticos têm que entender de uma vez por todas.

ADVERSÁRIO À ALTURA

O PREFEITO do Bujari, Padeiro, na eleição deste ano não vai correr solto como nas anteriores: a candidatura do Michel Marques (UB) a prefeito será um osso duro de roer na disputa da prefeitura.

COMEÇAR A PENSAR

CASO a deputada federal Socorro Neri (PP) tenha aspiração de disputar em 2026 um cargo majoritário, deve começar a partir de agora projetar a disputa por outro partido. Está fora da foto dentro do PP.

DEDICAÇÃO AO INTERIOR

NESTA eleição a deputada federal Socorro Neri (PP) deverá se dedicar a apoiar os candidatos a vereadores do seu partido, principalmente, no interior. Não há clima moral para estar no palanque do prefeito Tião Bocalom (PL).

GRATA SURPRESA

ESSE começo de gestão do Dr. Nogueira na secretaria municipal de Saúde, pelas notícias que chegam, está agradando os servidores e deu outra dinâmica à pasta. É bom saber disso, gestão não se faz com arrogância.

É FAKE

O VÍDEO que roda na internet com uma fala atribuída ao deputado Manoel Moraes (PP) se dizendo Jesus de Xapuri, é fake-news. Isso mostra o nível como se dará a disputa pela prefeitura de Xapuri.

BAGAGEM POLÍTICA

É UMA bobagem política se pensar que ter um grande número de partidos apoiando um candidato a governador ou a prefeito, é fator para decidir uma eleição. Quando a população está inclinada em votar num candidato, não quer saber sua ideologia, quem lhe apoia; e vota cerrado em quem cair na sua simpatia. Sempre foi este o jogo.

TRABALHO JUSTIFICA

O BOM mandato do deputado Pedro Longo (PDT), sempre na defesa de pautas de interesse coletivo, lhe credencia a disputar uma cadeira de deputado federal na eleição de 2026.

SAINDO DO PLENÁRIO

O deputado Tadeu Hassem (REPUBLICANOS) mandou postagem reportando sobre a destinação de suas emendas parlamentares: 1,5 milhão para a prefeitura de Brasiléia e, também, destinou valores para Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo.

PODE ESQUECER

SERIA uma boa pedida, pela sua longa folha de serviços prestados ao Acre; mas esqueçam o Flaviano Melo como vice do Marcus Alexandre (MDB). Não aceita nem a discutir a hipótese.

MAIORES DEFENSORES

O primeiro e o segundo suplente de deputado estadual do PSD, Jeferson Pururuca e Paulo Ximenes, são os maiores defensores dentro do partido para que a vice do prefeito Marcus Alexandre (MDB) seja a Marfisa Galvão (PSD), atual vice-prefeita rompida com o prefeito Tião Bocalom.

ANOTE ESTE NOME

JÔ DA UNIVERSAL, é um nome que disputa com chance uma vaga de vereador dentro da chapa do MDB. Além do apoio da igreja, tem a sua candidatura coordenada pela experiente política, a ex-deputada Dr. Juliana Rodrigues, com forte base eleitoral na região dos bairros da cidade alta, São Francisco e adjacências. Anote o nome e confira.

É QUEM VAI DECIDIR

A VOTAÇÃO do deputado Emerson Jarude (NOVO) pode ser um fator decisivo sobre a eleição para a PMRB ser ou não decidida em primeiro turno. Se emplacar os dois dígitos, ele leva o jogo para o segundo turno. Não se pode nem palpitar sobre como será a sua aceitação, porque a campanha para valer não começou.

PODE GUARDAR GRANA

COM a seca recorde do Rio Acre, os moradores de Rio Branco podem guardar grana para comprar água dos carros pipas, porque a previsão é de racionamento duro pelo SAERB. Foi um erro do prefeito Bocalom assumir o sistema.

FRASE MARCANTE

“Não há prazer mais complexo do que o de pensar”. Jorge Luis Borges.