Vereador é acusado de agredir mulher no Dia das Mães; vítima teria desmaiado

O presidente da Câmara de Vereadores de Xapuri, Eriberto Mota (PP), de 55 anos, foi denunciado por violência doméstica após ser acusado de agredir Raiane Souza, 30 anos, na madrugada do Dia das Mães, no município do interior do Acre.

O ac24horas teve acesso ao Boletim de Ocorrências registrado por Raiane na Delegacia de Xapuri. A mulher relatou que mantém um relacionamento com Eriberto há 16 anos e os dois têm um filho de 9.

Raiane conta que na noite de sábado, 11, estava em uma conveniência, onde também estava Eriberto. Disse que já na madrugada do domingo, junto com uma amiga, aceitou uma carona do vereador para casa e que teria chamado a atenção de Eriberto após perceber que o mesmo teria pago cervejas a mulheres na referida festa.

A resposta do parlamentar teria sido um tapa no rosto da denunciante. Ao sair do carro, Eriberto teria puxado o cabelo da denunciante. Como “vingança” pela agressão, Raiane pegou uma pedra e arranhou o carro de Eriberto. Declarou ainda que, insatisfeito com atitude, o vereador a empurrou, Raiane teria caído no chão e chegado a desmaiar por alguns instantes após bater a cabeça.

A mulher contou ainda que Eriberto ficou com seu celular e se negou a devolver, o que fez apenas na manhã deste domingo.

Raiane fez exame de Corpo Delito e pediu medidas protetivas de urgência contra Eriberto.

O vereador foi procurado pelo ac24horas, mas não se manifestou. O espaço segue à disposição, caso o mesmo tenha interesse em se manifestar.