Projeto Legal da Ufac capacita grupo para realizar pesquisas de opinião

O Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal (Legal) no Acre, promoveu, nos dias 9, 10 e 11 de maio de 2024, o Workshop “A prática do grupo focal na pesquisa de opinião e mercado”, ministrado pelo professor e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP/UERJ), João Feres Júnior e pela doutora em Ciências Políticas Carolina Almeida de Paula, diretora Executiva do Phronesis Pesquisa e Consultoria. O evento reuniu profissionais e estudantes de diversas áreas em um programa de capacitação sobre o grupo focal, importante estratégia metodológica qualitativa.

Carolina Almeida de Paula é doutora em Ciência Política e destaca a relevância da aplicação da técnica do grupo focal em processos decisórios, campanhas eleitorais, avaliações de políticas públicas e pesquisas de mercado. “Essa estratégia tem uma variedade de funções e é possível ser usada em várias áreas diferentes”, afirma. “O curso foi muito produtivo, com intervenções ricas e experiências variadas, que contribuíram para discussões das possibilidades de uso da pesquisa qualitativa.”

Ao longo do curso, os participantes foram expostos tanto à teoria quanto à prática do modelo qualitativo em estudo. Dande Tavares, participante do Workshop, evidencia a pertinência da técnica do grupo focal para promover reflexões em vários campos da sociedade. “Tivemos a oportunidade de ter o acesso à ferramenta e, ao mesmo tempo, aplicá-la dentro de um contexto dos temas que podem estar voltados a questões sociais, políticas e de mercado”, disse. “O curso foi de grande valor para podermos contribuir com a comunidade acreana.”

O professor do curso de Economia do Instituto Federal do Acre (Ifac), Mário Jorge da Silva Fadell, afirma a importância do evento para o aprimoramento da pesquisa no Estado. “Através das aulas teóricas e práticas, foi possível aprimorar os nossos conhecimentos e agora temos a possibilidade de fazer a prática de uma forma muito efetiva em nossas comunidades e instituições”, disse.

O Workshop é a segunda iniciativa do Legal Acre aberta à comunidade em 2024, desta vez, explorando uma abordagem de pesquisa qualitativa, em contraste com a anterior, que foi quantitativa. O cientista político João Feres Júnior reafirma o compromisso do laboratório em contribuir para a formação de profissionais no Acre. “Para este ano, o nosso foco é trabalhar com os dados eleitorais nas eleições municipais. Logo em seguida, iremos dar continuidade aos cursos de formação no Acre.”

O evento é uma realização da Universidade Federal do Acre (Ufac); Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPEG); Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP); Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.