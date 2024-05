Encceja 2024: inscrições encerram hoje (10)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Inep encerra hoje, 10 de maio, as inscrições para o Encceja 2024. O cadastro pode ser feito de forma gratuita.

Inscrição Encceja 2024

Anúncios

Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), podem se inscrever no Encceja brasileiros com 15 anos ou mais no dia da prova (Ensino Fundamental) e brasileiros com 18 anos ou mais no dia da prova (Ensino Médio).

O cadastro no Encceja deve ser feito no sistema do exame. Os candidatos devem apresentar dados pessoais e responder um questionário socioeconômico.

Veja passo a passo para se inscrever no Encceja 2024

O que é o Encceja?

O Encceja é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. A avaliação é feita para pessoas que não concluíram os ensinos fundamental e médio em idade regular.

O objetivo do exame é avaliar as competências, habilidades e saberes de jovens e adultos em nível de conclusão do ensino fundamental e médio. Por meio da avaliação, os participantes podem receber a certificação de conclusão dessas etapas de ensino.

Tire suas dúvidas sobre o Encceja

Provas do Encceja 2024

As provas do Encceja 2024 serão realizadas no dia 25 de agosto, sendo quatro horas no período matutino e cinco horas no período vespertino.

No dia do exame, os portões serão abertos, de acordo com o período de realização da prova:

Pela manhã: abrem às 8h e fecham às 8h45.

abrem às 8h e fecham às 8h45. À tarde: abrem às 14h30 e fecham às 15h15.

A avaliação é composta com base nas Matrizes de Referência disponíveis no portal do Inep. O Encceja contém quatro provas objetivas, com base no nível de ensino (fundamental e médio). Cada prova é formada por 30 questões objetivas.