Governo convoca aprovados em concurso da Saúde para assinar ‘Termo de Opção’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Governo do Acre publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 9, o edital de convocação para assinatura do Termo de Opção. O documento é uma ferramenta usada pelo poder público para convocar aprovados no cadastro de reserva que podem assumir vagas abertas em municípios diferentes daquele escolhido no ato de inscrição, já que nestes locais não há aprovados para assumir as respectivas vagas.

“A presente convocação é referente à possibilidade dos candidatos convocados neste edital serem nomeados e empossados em município diverso de sua opção de vaga no momento da inscrição, tendo em vista a necessidade da Administração Pública Estadual de provimento de novas vagas em municípios em que não há cadastro de reserva, aproveitando candidatos classificados em outras localidades do cargo pretendido”, explica o edital.

Anúncios

Ao todo, são 82 vagas para médico, auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, condutor de ambulância, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e técnico de radiologia.

Para a assinatura do Termo de Opção o candidato convocado deverá acessar o documento disponível na página do concurso, no endereço eletrônicohttps://concursos.ibfc.org.br e encaminhá-lo, devidamente preenchido, assinado e digitalizado, para o e-mail termo.sesacre@gmail. com, até o dia 20 de maio de 2024.

Veja abaixo o edital completo com a relação dos convocados, as vagas disponíveis e demais informações.