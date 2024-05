William Bonner é xingado durante transmissão em Porto Alegre; veja o vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Desde a última segunda-feira (6), o jornalista William Bonner tem apresentado o “Jornal Nacional” diretamente de Porto Alegre, uma das cidades atingidas pelas chuvas e pelas inundações que afetam boa parte do Rio Grande do Sul. A “demora” da emissora enviar seus principais âncoras para o local da tragédia, porém, tem irritado alguns gaúchos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem não identificado fazendo ofensas e constrangendo William Bonner durante a transmissão do “Jornal Nacional”. Na gravação, ele questiona por que a Globo “só foi agora” para o Rio Grande do Sul e diz que o trabalho na emissora na cobertura da tragédia é “um lixo”.

“Cadê a Rede Globo dentro da água? Tem empresário no Brasil trabalhando mais que o presidente. Porque a Globo só veio agora aqui gravar? Porque não teve ninguém dentro da água antes?”, questiona. “Depois que está tudo seco é fácil vim falar. Serviço lixo. A Globo estava transmitindo Madonna enquanto o gaúcho estava debaixo da água”, diz.

Além de William Bonner, a Globo também enviou para o Rio Grande do Sul outros jornalistas da emissora, como Ana Paula Araújo, Flávio Fachel, Marcelo Cosme e Patrícia Poeta.

No vídeo, porém, o homem que ofende William Bonner também espalha diversas notícias mentirosas. “Pessoas morreram enquanto a dona Janja [primeira-dama] tava lá vendo a Madonna (…) O Luciano Hang [empresário], que é uma pessoa péssima, ele tava mandando mais efetivo do que o próprio presidente do Brasil”, diz, revoltado.

O colunista Lauro Jardim, do O Globo, chegou a noticiar que Janja viajaria ao Rio de Janeiro para assistir o show de Madonna na Praia de Copacabana. Porém, a primeira-dama resolveu acompanhar o presidente Lula e auxiliar vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. No domingo (5), ela foi direto para Canoas, uma das regiões mais atingidas.

Outra mentira é de Luciano Hang disponibilizou mais ajuda do que a FAB (Força Aérea Brasileira). O dono das lojas Havan cedeu dois helicópteros e uma aeronave. Já o governo federal mobilizou, além de dois helicópteros da FAB com tecnologia para realizar missões de resgate em condições adversas, outras 20 aeronaves das Forças Armadas, 84 embarcações, 385 viaturas e equipamentos de engenharia e mais de 1.100 oficiais até o último sábado (4).

Veja o vídeo:

