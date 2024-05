Patrícia Poeta reencontra tia após dias no RS: ‘Fui preparada para tudo’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Patrícia Poeta, 47, reencontrou uma tia após dias sem comunicação no Rio Grande do Sul. A apresentadora afirmou que foi preparada para tudo.

O que aconteceu

A apresentadora contou em seu perfil no Instagram sobre o reencontro com a tia Jane. “E apesar dos tempos pesados, hoje foi um dia de alívio para mim e minha família. Estávamos há alguns dias com pouca comunicação e, depois, nenhuma com minha tia Jane — única irmã do meu pai”.

A apresentadora viajou para o RS, estado natal, no início desta semana para comandar o Encontro (TV Globo) de lá. “Vim a trabalho para informar sobre tudo o que acontece por aqui, mas hoje consegui sair para ir até a casa dela e ver a situação”, contou ela.

Ela afirmou que chegou aflita na casa da sua tia na expectativa do que poderia encontrar. “Fui com o coração palpitando, mas preparada para tudo. Esses dois dias vendo muitas coisas me prepararam, um pouco, para isso. Graças a Deus, quando cheguei lá, ela estava salva e bem”, declarou.

Patrícia contou o que sentiu ao ver a sua em um bom estado. “Ver ela abrir aquela porta e sorrir iluminou o meu dia. Às vezes a gente não fala, mas no meio dessa tragédia, temos também nossos dramas, preocupações e tristezas? então, sejamos empáticos. Só desejo que a alegria que tive hoje seja a de muitas outras famílias. Fica aqui meu obrigada a todos que têm sido incansáveis nas buscas e ajudas”, finalizou.

