No Brasil, ator sul-coreano anuncia doação ao RS

Sung Hoon, ator sul-coreano, chegou no Brasil nesta terça-feira (7) para participar de um encontro com os fãs. Através das redes sociais, ele disse ter ficado sabendo das enchentes enfrentadas pela população do Rio Grande do Sul, e que irá ajudar com a doação do dinheiro que arrecadar no evento.

“Vou embarcar em um avião para o Brasil dentro de poucas horas. Porém, antes de deixar a Coreia fiquei sabendo de algumas notícias infelizes. Fiquei sabendo que houve chuvas fortes na região sul do Brasil nos últimos dias, que causaram problemas de enchentes devastadores”, disse em stories em seu perfil no Instagram.

“Após discussões com Sam Enter, o organizador do encontro de fãs no Brasil, vi que parece que nós não vamos conseguir ajudar muito. Ainda assim, decidimos doar todos os lucros do evento para as vítimas das enchentes”, disse Sung, complementou ele.

“Inicialmente, estava animado para me divertir com vocês e ansioso para ir, mas receber notícias tão comoventes é realmente entristecedor. Espero que o dinheiro do meu ‘fan meeting’ possa ser alguma ajuda para aqueles que foram afetados pelas enchentes no Brasil. Deixo as minhas profundas condolências aos que estão sofrendo no momento “, concluiu o ator.

Vale ressaltar que os ingressos para o evento custam de R$ 275 até R$ 2,7 mil. A empresa oficial do evento também abriu uma nova leva de ingressos, no valor de R$ 150, ditos como “solidários”, a fim de motivar novas idas e doações ao estado.

O número de mortes confirmadas em decorrência das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a última semana passou de 90 para 95, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil no início da noite desta terça-feira (7). Além dos óbitos, o estado contabiliza 372 pessoas feridas e 131 desaparecidas.