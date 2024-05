Campeã do BBB Emilly Araújo perde casa nas chuvas do RS: ‘Debaixo d’água’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Emilly Araújo perdeu a casa em que viveu com a mãe e a irmã, Mayla Araújo, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. A vencedora do BBB 17 arrecada doações há uma semana e está ajudando a encontrar vítimas das chuvas que ainda estão desaparecidas. A influenciadora conseguiu enviar helicópteros e jet ski para auxiliar em resgates e na locomoção de mantimentos.

A milionária chorou em um vídeo publicado nesta terça (7) nos Stories do Instagram e disse que não está conseguindo dormir porque ainda há pessoas próximas que estão em situação de risco no Estado do sul do Brasil.

“Eu me responsabilizo que cada ajuda vai chegar pra cada pessoa. Presto conta de tudo. Só uma questão aqui: eu perdi a minha casa, perdi a casa que cresci com a minha mãe. Ela está debaixo d’água, não dá pra ver. Não dá nem pra saber onde era a minha casa”, disse ela, aos prantos.

“Eu não estou me vitimizando, estou aqui segura. Minha família, por mais que esteja com comida e água, não está segura. Então, daqui, estou tentando ajudar o máximo. Estou tentando ir pra aí também”, acrescentou.

Toda a minha história, as lembranças da minha infância, toda a minha estrutura desmoronou. O que está acontecendo é extremamente delicado para mim, me sinto em luto. Por favor, tenham compaixão e ajudem quem precisa.

Emilly ainda se queixou de ter sido bloqueada nas redes sociais pelo governador Eduardo Leite (PSDB-RS) após pedir ajuda. “Consegui dormir cerca de três horas… Não estou mais conseguindo dormir depois de receber tantas mensagens e súplicas. Estou arrecadando, mas estamos sem apoio de segurança. Estamos recebendo doações, mas sem notas… Então, eles não deixam passar…”, lamentou ela.

