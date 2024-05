‘A Grande Conquista 2’: Famoso surta e parte para cima de rival: ‘Seu otário’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Guipa perdeu a paciência com Bruno Cardoso na tarde desta terça-feira, 30/04, em A Grande Conquista 2. A confusão começou quando o apresentador criticava os participantes que considerava “plantas” no jogo.

Bruno não gostou e os dois começaram a bater boca no reality show da Record. “Eu falei o seguinte, irmão: que você é o maior bunda-mole do jogo”, disparou. “Você nunca falou o meu nome”, rebateu o colega de confinamento. “Por respeito a Bifão”, declarou.

“A Bifão fez a loucura de beijar você. Não sei por que ela fez isso, porque você não tem nada a ver com ela. Sabe com quem você tem a ver? Com essa samambaia aqui”, continuou Guilherme Pallesi.

Por respeito!

Após Bruno dizer que o adversário não teve coragem de falar seu nome, Guipa reforçou que foi por respeito a Bifão. “Por respeito a Bifão. Então tá bom: Bruno Cardoso, o maior bunda-mole da história de A Grande Conquista. (…) Sabe o que acontece? Eu sou fechado com quem fecha comigo. A Bifão fecha comigo. Quando ela beijou você, eu falei: como ela foi tonta, porque você é um mané, e ela é ligeira. Você combina com a samambaia, não com a Bifão. Por respeito a Bifão, eu não citei o seu nome. Mas a partir de agora você quer que eu cite? Então vou citar sempre!”, afirmou.

A briga se intensificou e o participante do programa xingou Bruno. “Você é um merda! E o que eu puder fazer pra te f*der no jogo, eu vou fazer! Seu otário! Manda beijo pra tua mãe, seu arrombado!”, gritou.

