Martelo batido! Veja quem ficará no lugar de Eliana aos domingos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A importante decisão de definir um substituto para o horário já tradicionalmente ocupado por Eliana nos domingos do SBT, tem causado muita expectativa nos telespectadores da emissora de Silvio Santos desde que a saída da loira do canal veio à público no início do mês de abril. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Sandro Nascimento, do site NaTelinha, nessa segunda-feira (29), a escolha finalmente foi tomada.

Segundo apuração do jornalista, a nova grade do SBT já está definida. Com previsão do último programa de Eliana indo ao ar no final de junho, o SBT teria decidido esticar o horário de outros comunicadores do canal que ocupam o mesmo dia da semana. Sendo assim, Celso Portioli e Patrícia Abravanel ganharão mais espaço na programação dominical do canal de Silvio Santos.

Anúncios

A alta cúpula do canal de São Paulo teria chegado ao consenso de que a melhor estratégia seria “esticar” os horários dos programas “Domingo Legal”, de Portioli e “Programa Silvio Santos” de Patrícia Abravanel. Na avaliação, os diretores do SBT argumentaram quem ambos os formatos possuem força para manter a audiência que o programa de Eliana costumava dar, – a vice-liderança no ibope – além de conseguirem permanecer com os anunciantes do programa da loira que será descontinuado em junho.