Léo Santana rende recorde ao Programa Silvio Santos em domingo de glória do SBT

Uma semana depois de ajudar Eliana a ter seu melhor desempenho em seis meses, Léo Santana voltou ao SBT para levantar o Programa Silvio Santos. O cantor fez bonito na atração de Patricia Abravanel, que bateu recorde de audiência neste ano. Ele ainda coroou um domingo de glória para a emissora.

Segundo dados da Kantar Ibope obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, o PSS com a participação de Léo Santana e do humorista Tirullipa marcou 7,4 pontos na Grande São Paulo. É o melhor resultado do dominical desde 29 de outubro do ano passado, quando havia anotado 7,6.

No mesmo horário, a Globo liderou de maneira isolada, com 17,1 pontos, enquanto a Record teve 6,5, a Band registrou 1,7, e a RedeTV! ficou com 0,9.

O programa de auditório foi a cereja no bolo para o domingo do SBT. A emissora, que atravessa uma crise de audiência nunca antes vista, teve um raro dia de alívio –todos os programas da Record ficaram na terceira colocação, atrás da sua grande rival.

Na média 24 horas, que considera a audiência das 6h de domingo (28) às 5h59 de segunda (29), a emissora de Silvio Santos marcou 4,5 pontos, repetindo seu recorde de 2024. Já a TV de Edir Macedo anotou 3,3.

