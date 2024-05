Foto de Maraisa com o noivo levanta suspeita de gravidez: ‘Nosso amor crescendo’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora Maraisa e o empresário Fernando Mocó estão noivos e pretendem casar ainda neste ano. Em recentes entrevistas, a artista tem deixado claro o desejo de ser mãe. Neste domingo, 28, uma nova foto do casal intrigou o público, que passou a acreditar que a sertaneja já está grávida.

No Instagram, Maraisa publicou uma foto com Fernando na qual ele está com as mãos na barriga dela, que faz um coração. Na legenda, a cantora escreveu: “Nosso amor crescendo”. Logo, internautas encheram os comentários questionando a possível gravidez.

Vale lembrar que no último show em São Paulo, do dia 20 de abril, Maiara, dupla de Maraisa, beijou a barriga da irmã enquanto cantavam “Anunciação”, música de Alceu Valença comumente usada em anúncios de gravidez.

Apesar das coincidências, o casal não confirmou o boato. A cantora e o empresário assumiram a relação no fim de julho, nas redes sociais. Em outubro, ele a pediu em casamento com aliança avaliada em R$ 22 mil. No mês seguinte, eles romperam o relacionamento, mas reataram pouco tempo depois.