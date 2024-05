De leite materno a picadas de abelha: os peculiares tratamentos de beleza dos famosos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na semana passada, o influenciador e humorista Carlinhos Maia, 32, deu o que falar após revelar que faz um tratamento de beleza bastante exótico. Em suas redes sociais, ele compartilhou com seus milhares de seguidores um vídeo realizando o procedimento estético – que usa sêmen de salmão como tecnologia regenerativa.

Além de Carlinhos Maia, Jennifer Aniston e Tatá Werneck também já passaram pelo tratamento de beleza.

Picadas de abelha, sangue e mais: veja na lista abaixo outros procedimentos estéticos dos famosos bastante peculiares. Confira!

Leite materno

No ano passado, a cantora Halsey começou a passar o próprio leite materno na pele : “Eu comecei a amamentar e então descobri que leite materno é o melhor ingrediente de skincare que existe, porque é cheio de antioxidantes, gorduras saudáveis e componentes que aceleram o processo de cicatrização”, disse ela.

Picadas de abelha

Em entrevista ao New York Times em 2016, a atriz americana Gwyneth Paltrow revelou que já fez um tratamento com picadas de abelha. “Eu estou disposta a fazer qualquer coisa. Já fui picada por abelhas. É um tratamento milenar chamado apiterapia. As pessoas usam para se livrar de inflamação e cicatrizes. É muito incrível, se você pesquisar. Mas, cara, é doloroso”, contou na ocasião.

Rouxinol

Celebridades como Victoria Beckham, Tom Cruise e Harry Styles já fizeram o tratamento japonês fezes de rouxinol, também conhecido como “uguisu no fun”. As fezes do pássaro são desidratadas e transformadas em pó, que então vira uma máscara facial.

Sangue

A socialite Kim Kardashian mostrou em seu reality um tratamento em que retira sangue do próprio corpo e o injeta novamente na pele através de microagulhas. A cantora Anitta também revelou que também é adepta do tratamento.