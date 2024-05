Concurso do TRF da 2ª Região está com inscrições abertas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Estão abertas as inscrições para o concurso público do TRF 2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), que administra as ações da Justiça Federal nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, com oportunidades para profissionais com formação superior em diversas áreas e remunerações iniciais que podem ultrapassar os R$ 13.900, além de benefícios.

O certame conta com o cargo de Técnico Judiciário, com vencimentos de R$ 8.529,65, e Analista Judiciário, com remuneração de R$ 13.994,78.

Anúncios

Para Técnico Judiciário, os campos de atuação são: Tecnologia da Informação, Enfermagem, Contabilidade, Agente da Polícia Judicial e graduados em qualquer área, sem especialidade.

Para Analista Judiciário: Medicina Clínica Geral, Medicina do Trabalho, Medicina – Psiquiatria, Odontologia, Enfermagem, Enfermagem do Trabalho, Serviço Social, Psicologia, Arquitetura, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Segurança do Trabalho, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Estatística, Arquivologia e graduação em qualquer área.

As provas, objetiva e discursiva (Redação ou de Estudo de Caso), serão aplicadas em 11 cidades dos dois estados, nos dias 7 e 14 de julho deste ano.

No estado do Rio de Janeiro, os municípios serão Araruama, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda.

No estado do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória.

As provas poderão ser aplicadas, também, em cidades vizinhas caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação dos municípios.

As inscrições vão até as 14h do dia 10 de maio de 2024 e devem ser feitas no site do Instituto AOCP, organizadora do certame, pelo endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br.

Sobre o Instituto AOCP

É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades por meio de programas sociais por meio do assessoramento técnico, administrativo e financeiro.

Instituto AOCP

Site: www.institutoaocp.org.br

Central de Relacionamento com o Candidato: candidato@institutoaocp.org.br

Telefone: (44) 3013-4900

Chat IAOCP: acesse direto pelo site por meio do smartphone, tablet ou computador