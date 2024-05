Apreensão de drogas causa prejuízo de mais de R$ 40 mil a criminosos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma operação coordenada entre as polícias Civil e Militar do Estado do Acre resultou na apreensão de uma quantidade significativa de drogas no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, nesse domingo (28).

Após uma extensa busca na região, as autoridades encontraram 3,15 kg de maconha e 400g de pasta base de cocaína. Segundo a polícia, essa apreensão representa um duro golpe contra o tráfico de drogas e o crime organizado na região, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 40 mil para os criminosos.

“Essa não é a primeira vez que as polícias Civil e Militar atuam em conjunto no enfrentamento ao tráfico de drogas e outras atividades criminosas. A colaboração contínua entre as instituições é fundamental para desmantelar redes de crime organizado e promover um ambiente mais seguro para a comunidade”, informou a Polícia Civil.

As autoridades garantem seguir trabalhando para identificar e deter os responsáveis pelo tráfico de drogas.