Alma Gêmea: 5 curiosidades sobre a novela que será reprisada na TV Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Alma Gêmea, novela exibida originalmente entre junho de 2005 e março de 2006, será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo a partir desta segunda-feira, dia 29 de abril. A trama conta a história de amor de Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis).

Para celebrar a nova reprise, o Observatório dos Famosos listou 5 curiosidades interessantes sobre a novela de sucesso escrita por Walcyr Carrasco. Confira!

Anúncios

1. Mais capítulos e mais comerciais

O sucesso de audiência de Alma Gêmea no horário das 18h foi tanto, que a emissora pediu para que Walcyr Carrasco criasse mais 25 capítulos para a trama. Além disso, a novela teve um intervalo comercial adicional, além dos três habituais.

2. Onde fica a gruta azul da novela?

Um dos cenários mais belos de Alma Gêmea, a Gruta Azul, fica localizada em Bonito, município do Mato Grosso do Sul. Em entrevista à Globo, Priscila Fantin, que interpretou a protagonista Serena, revelou que, as gravações no local eram as mais difíceis da novela.

“A mais difícil foi dentro da gruta azul, porque o acesso é muito restrito. É um lugar de conservação, não era um set fácil de transitar, não dava para colocar tripé nas rochas, luzes, câmeras, era uma equipe muito reduzida, a gente ficava lá muitas horas; até para ir ao banheiro era uma operação diferenciada, é um lugar muito preservado, conservado e com muitas regras para que ele continue sendo o que ele é, um santuário. É muito lindo. Um lugar de estudos e pesquisas”, explicou a atriz.

3. Quantas vezes Alma Gêmea já foi reprisada?

Apesar do grande sucesso, Alma Gêmea foi reprisada apenas duas vezes: a primeira em 2009, no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo; e a segunda em 2022, no canal Viva. Com a nova exibição em 2024, a novela totaliza três reprises.

4. Acusações de plágio

Walcyr Carrasco enfrentou acusações de plágio em sua carreira, especialmente em Alma Gêmea. Carlos de Andrade processou o autor por semelhanças com seu livro “Chuva de Novembro”, Shirley Costa também alegou plágio em relação a “Rosácea”, e Josete Cavalcanti Rodrigues levantou preocupações sobre “Pomba no Horizonte”. A Justiça decretou plágio em um dos casos, mas outros não foram adiante devido à falta de provas.

5. Onde a novela foi gravada?

Além da cidade cenográfica inspirada na cidade de Bernardino de Campos (onde Walcyr Carrasco nasceu), a novela também usou locações externas. As primeiras cenas foram gravadas em Niterói, Carrancas e Bonito, enquanto as cenas na capital paulista incluíram a Estação Júlio Prestes, a Pinacoteca do Estado, o Museu do Ipiranga e a Catedral da Sé.