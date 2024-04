Sem Hulk, Atlético-MG fecha preparação para jogo contra o Cuiabá; veja os relacionados

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Atlético-MG terá mudanças para enfrentar o Cuiabá neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. O atacante Hulk não viajou com a delegação e será preservado do duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo viaja na noite desta sexta para o Mato Grosso.

O camisa sete participou de 16 dos 18 jogos do Galo na temporada. Com o técnico Gabriel Milito, foi titular em todas as partidas, mas vinha sendo substituído nos minutos finais. Contra o Peñarol, ele ficou em campo durante os 90 minutos.

Dos titulares, Hulk é o único que fica de fora da partida no Mato Grosso. Contudo, Milito deve mudar o time e preservar atletas com alta minutagens, como Saravia e Paulinho.

Provável Atlético: Everson; Mariano (Saravia), Maurício Lemos, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Igor Gomes e Alisson (Scarpa); Vargas e Paulinho.

Como opção para o banco de reservas, Milito leva o colombiano Palacios, que se machucou em meio à final do Campeonato Mineiro. Na lista, também estão os jovens Cadu e Isaac, atacantes revelados na base do Galo.

O Atlético ocupa o sétimo lugar na tabela, com cinco pontos somandos após três rodadas do Campeonato Brasileiro. O Galo vem de vitórias sobre o Cruzeiro e depois diante do Peñarol, do Uruguai, pela Conmebol Libertadores.

Depois de enfrentar o Cuiabá, o Galo vai estrear na Copa do Brasil. Na terça-feira, às 21h30, na Arena MRV, o Atlético-MG recebe o Sport, pelo jogo de ida da terceira fase da competição. O jogo de voita está marcado para o dia 22 de maio, na Arena Pernambuco.

Veja a lista de relacionados do Galo:

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Matheus Mendes;

Defensores: Arana, Saravia, Mariano, Bruno Fuchs, Igor Rabello, Jemerson e Maurício Lemos;

Meio-campistas: Alisson, Alan Franco, Igor Gomes, Battaglia, Zaracho, Otávio, Scarpa e Pedrinho

Atacantes: Cadu, Paulinho, Kardec, Palacios, Isaac e Eduardo Vargas.