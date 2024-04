Luciana Gimenez diz estar solteira e desabafa: ‘Difícil achar hétero’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Luciana Gimenez, 54, atualizou seu status de relacionar e disse estar difícil arrumar homem heterossexual para namorar.

O que aconteceu

Solteira, Gimenez reclamou da suposta falta de heterossexuais para se relacionar em seu próprio podcast, Bagaceira Chique. Durante entrevista com a atriz Carolina Ferraz, a apresentadora explicou que prefere homem 100% hétero.

Anúncios

“Tá difícil de achar hétero… E hétero, hétero… Porque hoje em dia tem assim ‘ah, eu sou hétero, mas eu só saio com…’ Calma, gente… Não tenho problema com gay, com nada, mas hétero tem lá no dicionário o que é hétero, as pessoas estão confundindo até nisso e tudo bem”, declarou.

Gimenez também disse que está na fase de se relacionar com homens mais novos, a partir dos 30 anos. “Não quero mais [velho]… Velho não vou. [Quero] novinho. Só quero um gostoso que não me encha o saco. Eu quero um gostoso, tem alguma coisa errada? E é fase, porque uma época você quer uma coisa… Eu cansei de mais velhos, porque só namorei com mais velhos, tive filhos com homens mais velhos, aí agora estou na fase dos mais novos, só não pode ser mais novo que meu filho, aí não dá. Novinho de 30, 35 anos não é baby, é um jovem homem”.

Luciana Gimenez é mãe de dois jovens: Lucas, 23, de um relacionamento com o cantor Mick Jagger, e Lorenzo, 13, da relação com o empresário Marcelo de Carvalho.