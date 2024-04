INSS começa a pagar parcela do 13º de aposentados e pensionistas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber a primeira metade da parcela do 13º salário, a partir desta quarta-feira (24). O governo federal antecipou a primeira parcela do abono. No Acre cerca de 112 mil beneficiários serão contemplados.

A medida atinge 33,6 milhões de beneficiários em todo o país. De acordo com dados da folha de pagamentos, o volume de recursos só com a primeira parcela do benefício injetará R$ 33,68 bilhões na economia brasileira.

O valor antecipado corresponde a 50% do total do abono anual e sobre a primeira parcela não incide desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

O calendário de pagamentos leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, também chamado de Número de Identificação Social (NIS). Os que ganham até um salário mínimo vigente com dígito final 1 serão os primeiros a receber.