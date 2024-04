“Zonal Azul acaba o comércio e virou fábrica de multa”, diz vereador

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O vereador Ismael Machado (União Brasil) fez duras críticas durante sessão da Câmara Municipal dos Vereadores de Rio Branco, nesta terça-feira, 23, à Zona Azul, estacionamento rotativo no centro da capital acreana.

Conforme o vereador, a Zona Azul está “matando” o comércio do centro da cidade e se transformou em uma fábrica de multas. “Primeiro, eu pensei em segurança, não trouxe. Pensei em um segundo momento, que teria organização e mais vagas e isso também não aconteceu. Se tornou uma verdadeira fábrica de multas, uma insatisfação geral dos comerciantes do centro da cidade. Temos multas e mais multas, será que é esse o objetivo da Zona Azul no centro de Rio Branco? Em falo em favor dos comerciantes que clamam por ajuda”, disse Machado.

Ismael Machado citou ainda a falta de servidores da empresa que administra a Zona Azul. “Não temos facilidades para pagar, eu mesmo, já sofri isso na prática, tentei estacionar e você não encontra ninguém para pagar. Não encontra um serviço e nem todo mundo tem aplicativo”, destacou.

O assunto foi abordado por vários outros vereadores que defenderam o fim da Zona Azul, entre eles o presidente da casa, vereador Raimundo Neném (PL). “Ninguém quer mais ir no centro da cidade com medo de ser multado, você não encontra ninguém para fazer um pagamento. Isso inibe o consumidor. Se conseguir extinguir mesmo essa Zona Azul tenho certeza que vamos ter uma “vida a mais” no centro de Rio Branco”, enalteceu.