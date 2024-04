Acreana integra elenco do reality “A Grande Conquista”, na Record

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Acaba de começar a segunda edição do reality show “A Grande Conquista”, na Record. Entre o elenco deste ano, está a empresária acreana Anahí Rodrighero, anunciada como uma das 100 participantes do programa que será exibido diariamente.

“Participar de um reality show sempre foi um grande sonho, e finalmente aconteceu. Quero muito que todos vocês me acompanhem nessa jornada e se permitam me conhecer”, escreveu a empresária em sua página do Instagram.

A influencer acreana, que conta com quase 130 mil seguidores no Instagram, é natural de Brasiléia, mas mora em São Paulo há cerca de duas décadas, é uma mulher trans, reconhecida por sua atuação como empresária na loja Any Store.

Nesta primeira fase do programa, Anahí precisa eliminar 80 dos 100 participantes para conseguir entrar na mansão do reality.

A segunda edição do reality, dirigido por Rodrigo Carelli, é apresentada por Rachel Sheherazade e nas plataformas digitais, comandado por Lucas Selfie e Ju Nogueira.