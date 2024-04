Sobrinhos são presos suspeitos de roubar e degolar o próprio tio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Jardean Amorim dos Santos, 19, e Cleociney Monteiro Coelho, 32, conhecido como “Tuti”, foram presos nesse sábado (20), suspeitos de matar Vicente Paiva dos Santos, 28, durante um assalto em Coari, interior do Amazonas.

Um adolescente de 17 anos também foi apreendido pelo latrocínio. Segundo a polícia, o menor e Jardean eram sobrinhos da vítima e Cleociney era conhecido da dupla. O crime bárbaro ocorreu no dia 12 de abril deste ano, na casa de Vicente, na comunidade Divino Espírito Santo, zona rural do município.

“Jardean matou a vítima com uma pancada na cabeça dentro da própria residência dele, com apoio do adolescente. Vicente ainda teve seu pescoço degolado por uma arma branca, e a dupla ainda subtraiu R$ 2 mil em espécie e duas bermudas do homem”, disse o delegado José Barradas.

O delegado conta que os suspeitos planejaram e executaram a vítima com a finalidade de roubar a quantia em dinheiro.

As informações e provas periciais identificaram indícios suficientes de materialidade e autoria por parte dos investigados, então foi representada e decretada pela Justiça as prisões preventivas e a apreensão em nome do adolescente.

Todos foram presos em suas residências, no município de Coari. Jardean Amorim dos Santos e Cleociney Monteiro Coelho responderão por latrocínio e ficarão à disposição da Justiça. O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de latrocínio.