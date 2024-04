Pais de alunos se revoltam com rua de escola intrafegável em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Pais de crianças que estudam na Escola Cecília Meireles, localizada no conjunto Nova Esperança, na capital acreana, estão revoltadas com as condições da rua de acesso à unidade educacional.

Fotos enviadas ao ac24horas pelos próprios pais mostram o verdadeiro absurdo que se tornou a via, dificultando o trajeto de quem vai deixar e buscar os alunos na escola.

Publicidade

“Isso é muito complicado, a gente acha que se nada for feito a rua vai apartar. Apareceu um buraco enorme, já que a rua é construída em cima de um córrego. Não tem nem como desviar dos outros pais que vêm a pé pegar seus filhos com o risco de cair dentro desse buraco. Parece que estão esperando acontecer um acidente para tomarem uma atitude”, afirma Carla Soares, mãe de um aluno.

Além da rua principal, as ruas de acesso à escola também estão em situação deplorável. A esperança da comunidade é que as ruas sejam contempladas com o programa Asfalta Rio Branco, lançado nos últimos dias pela prefeitura de Rio Branco. “Tomara que essa rua seja beneficiada e que aconteça quanto antes. Não sou engenheira, mas garanto que isso aqui não aguenta mais um inverno”, diz a mãe.