Deputado Afonso Fernandes defende na China o estabelecimento da Rota Transoceânica

O deputado estadual Afonso Fernandes (PL) representa a Assembleia Legislativa do Acre em viagem à China e falou a empresários sobre as oportunidades de negócio que estão surgindo no estado a partir do estabelecimento de novas rotas comerciais.

O parlamentar defendeu, no evento, a importância da Rodovia Transoceânica para as relações comerciais e reafirmou a importância da ligação entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru. “Este trajeto encurta as rotas comerciais e trará crescimento econômico para o Acre”, disse ao ac24horas.

Também estão no evento representantes das federações das Indústrias, Comércio e Agricultura, SEBRAE, e o secretário de Indústria e Tecnologia do Acre, Assurbanípal Mesquita.