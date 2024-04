Audiência mediana de ‘Cheias de Charme’ liga alerta na Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A reprise de ‘Cheias de Charme’ na sessão ‘Edição Especial’ ainda não surtiu o efeito esperado pela direção da TV Globo. Tentando surfar no hype do lançamento do filme das ‘empreguetes’ no segundo semestre, a trama ainda não ‘deslanchou’ na audiência e já ligou o alerta vermelho no canal.

No ar às 14h45, a saga das Marias tem marcado médias de 10 pontos na Grande São Paulo, ficando um pouco atrás dos números marcados pelas antecessoras do horário. O enredo também tem enfrentado a concorrência das novelas mexicanas do SBT, que vem em uma crescente nos números, e do ‘Balanço Geral’, da Record.

Com desempenho abaixo de ‘Mulheres de Areia’, sua antecessora na faixa, a TV Globo vem estudando algumas estratégias para impulsionar os números e aproximar a trama da média do horário, que é de 12 pontos.

Entre as propostas colocadas na mesa pela direção, a ideia é investir em novas chamadas dos capítulos no horário nobre, como forma de atrair a atenção do telespectador.