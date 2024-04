Educação diz que avalia questões financeiras e negocia com sindicatos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Estado, Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) emitiu um comunicado na manhã desta quinta-feira (18) informando que está avaliando questões financeiras e orçamentárias para não assumir compromissos impossíveis de serem cumpridos, em relação à demanda de servidores da educação estadual que requerem mudanças nos prazos de referência da tabela da categoria.

De acordo com a assessoria da pasta, a mesa de negociação foi aberta com os três sindicatos ligados à educação e os números estão apresentados abertamente e com transparência. “Nosso objetivo é avançar na negociação para encontrarmos o melhor caminho”, diz trecho da nota.

Servidores da educação estadual votaram nesta quinta-feira (18), em Rio Branco, a contraproposta que vai ser enviada em ofício para a Secretaria Estadual de Educação discutindo valor de prazo da referência sobre a tabela da educação. O Governo propõe a volta das composições percentuais que compõem a tabela de letras em três parcelas, mas a categoria só aceita essa volta em duas.

A proposta do Governo seria aumentar o valor de referência de tabela de mas em três parcelas, sendo a primeira em outubro de 2024, a segunda para outubro de 2025 e a terceira para outubro de 2026, podendo a parcela de 2026 ser antecipada para março.

De acordo com Edileudo Rocha, do Sindicato dos Professores do Acre, durante assembleia ocorrida durante a manifestação desta quinta, em frente à Assembléia Legislativa do Acre, os trabalhadores acordaram na contraproposta que é de reduzir a quantidade de parcelas e antecipar a distância entre os pagamentos. “A categoria aprovou duas parcelas, a primeira sendo para agosto de 2024 e a segunda para fevereiro de 2025”, disse.