Progressistas vivem “em negação” após saída de Socorro: “não estou sabendo de nada”

Os grandes nomes do Progressistas em Rio Branco se pronunciaram de formas diferentes diante do anúncio da deputada federal Socorro Neri, feito em redes sociais na tarde de ontem (16), de que estava deixando a função de presidente da Executiva Municipal do partido. Na manhã desta quarta-feira (17), o governador Gladson Cameli, Alysson Bestene e Lívio Veras falaram sobre o assunto.

O presidente do PP no Acre, governador Gladson Cameli, fez pouco caso do anúncio de Socorro Neri nas redes sociais e disse que vai jantar com a parlamentar amanhã, quinta-feira (18). “Não tem problema nenhum, tanto que vou jantar com ela amanhã (19). Está tudo bem, ela não saiu, sou da paz e vai dar tudo certo. Tenho procurado ser democrático, não há problema de desconforto. Vamos resolver as questões internas e vamos sair unidos, isso eu garanto, procurar o melhor para o crescimento do partido”, disse.

O pré-candidato do partido à prefeitura de Rio Branco, Alysson Bestene, disse que ficou surpreso com o anúncio feito por Socorro Neri, mas afirmou que o partido trabalha para recuperar a deputada na presidência da Executiva Municipal: “Eu não conversei pessoalmente com ela, só por mensagem, mas recebi essa informação com surpresa e esperamos que isso seja revisto, até porque tudo o que fizemos até foi feito em conjunto por ela. Espero que consigamos resolver as divergências que ainda possam existir dentro do partido e com humildade conquistar os corações do povo acreano”.

O vice-presidente estadual do partido, Lívio Veras, revelou que o partido ainda não recebeu nenhum comunicado oficial. “Não estou sabendo de nada, oficialmente não”, disse. Perguntado se viu a nota da deputada em rede social, respondeu: “Por enquanto desconheço”, concluiu.