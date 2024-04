PMs suspeitos de simular confrontos para matar pessoas são alvos de operação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Três policiais militares suspeitos de matar pessoas e simularem confrontos policiais para justificarem os crimes são alvos de uma operação nesta quarta-feira (17) em Boa Vista. Dois dos investigados foram presos na ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp) em parceria com a Polícia Civil.

Os alvos da operação são os policiais Arnaldo Cinsinho Silva Melville, que é sargento da PM, Lucas Alexandre Rufino Araruna e André Galúcio Souza, que são soldados. Eles tiveram mandado de prisão temporária decretados nessa terça-feira (16) pela 1ª Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar.

Até às 8h30 desta quarta, o sargento Melville e o soldado Araruna já haviam sido presos pela Polícia Civil.

A operação, batizada de Janus, também cumpre três mandados de busca e apreensão domiciliar na casa dos investigados.

As investigações da Sesp e Polícia Civil apontam que os policiais militares investigados entravam nas residências das vítimas, mesmo sem ordem judicial e, em algum casos, sem acionamento para ocorrência. Eles justificavam a resistência por parte das pessoas para realizar as execuções.

Após atirar nas vítimas e matá-las, os suspeitos levavam as vítimas para o hospital e retiravam as cápsulas do local do crime sob a alegação de prestação de socorro. No entanto, segundo as investigações, eles manuseavam os corpos com descaso e em “100% dos casos, os socorridos já chegaram mortos” no hospital. A suspeita é de que eles adulteravam os locais dos crimes para dificultar o resultado da perícia da Polícia Civil no local.