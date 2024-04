Novo vídeo de Eduardo Costa vem à tona e magreza volta a causar espanto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na tarde desta terça-feira (16), começou a circular pela web um vídeo do sertanejo Eduardo Costa ao lado da cantora Jayne, onde o artista aparece visivelmente mais magro. O novo porte físico do intérprete da música “Ainda Tô Aí” chamou a atenção de muitos usuários da web, que fizeram questão de zombarem da aparência do artista. Vale lembrar que recentemente o compositor revelou ter perdido cerca de 20kg.

No vídeo compartilhado pela página Circo da Mídia, no Instagram, Eduardo Costa e Jayne conversam sobre a possibilidade de uma parceria musical enquanto o cantor revela ser uma grande fã da sertaneja. O encontro entre os dois aconteceu durante a gravação do DVD “Herança Boiadeira”, da cantora Ana Castela, que foi gravado no interior do Paraná.

Depois que a gravação foi postada na rede social, muitos internautas não pouparam críticas à nova aparência de Eduardo Costa. Eles fizeram questão de apontar para a magreza excessiva do cantor e muitos apontaram para o uso de um medicamento. “Tava ruim, agora parece que piorou”, observou uma pessoa. “Ué, por que ele tá cabeça de ozempic?”, perguntou outro usuário. “Será que usou ozempic também como vários famosos recentemente? Todo mundo que usa isso emagrece muitooo e fica com cabeção”, lembrou um internauta. “Ave Deus e esse pescoço de garrafa?”, indagou outra pessoa. “Parece um boneco de cera, coitado”, disse um quinto usuário.

O que aconteceu com Eduardo Costa?

Em uma entrevista recente à revista IstoÉ, o intérprete da música “Eu quero esse amor” revelou que acabou ganhando bastante peso durante a pandemia e que agora resolveu voltar a focar na saúde física. “Emagreci 20kg. Como tenho baixa estatura, o excesso de peso estava fazendo diferença no meu rendimento. […] O tratamento foi feito pelo Dr. Bernardo Guimarães de Belo Horizonte. A minha mulher me acompanhou e incentivou. Segui os mesmos protocolos que ela faz para manter a boa forma”, explicou.

