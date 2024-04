Esporte será desmembrado da Educação e voltará a ser secretaria

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um dos grandes problemas apontados pelos gestores que estiveram à frente do esporte no governo do estado nos últimos anos é o fato de o setor estar ligado à Secretaria de Educação e Cultura, com pouca autonomia diante dos desafios na área esportiva.

Durante visita à obra de revitalização do estádio Arena da Floresta, o governador Gladson Cameli garantiu ao secretário-adjunto de Esportes, Ney Amorim, que a pasta vai ser desvinculada e o governo vai voltar a criar a Secretaria de Esportes por meio de uma nova reforma administrativa.

“Esse é um plano que temos, em transformar de novo o esporte em uma secretaria”, disse Gladson.

Ney Amorim afirmou que a pasta voltando a ser secretaria de estado representa mais autonomia para o desenvolvimento do esporte no Acre.

“O governador fez essa declaração pública no meio do gramado, temos uma relação maravilhosa com o nosso secretário Aberson, mas é claro que se tornando de novo uma secretaria, conseguerimos otimizar ainda mais as ações do esporte no estado”, destacou Amorim.