“Bocalom vai falar o que quer, eu sei o que eu disse”, debocha Gladson sobre ligação a prefeito

O governador Gladson Cameli (PP) falou nesta quarta-feira (17) sobre a ligação que fez ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), para tratar da eleição municipal na capital que ocorrerá em outubro. No último sábado (13), Bocalom afirmou ao ac24horas que Gladson disse por telefone que ambos estariam “firmes” e garantiu ao prefeito que não estaria “do outro lado”, dando a entender que não apoiaria a candidatura do emedebista Marcus Alexandre.

Perguntado pela reportagem sobre o que queria ter dito quando falou ao prefeito Tião Bocalom sobre não ir “para o outro lado”, Gladson disse: “O prefeito Bocalom vai falar o que ele quer, eu sei o que foi que eu disse. Liguei para ele mesmo, vou conversar com todo mundo. Até junho vocês vão saber”, disse o chefe do executivo em tom de deboche.

Questionado novamente sobre significado de “o outro lado”, o governador disse que se referiu a estar sempre do lado do povo.

O pré-candidato ao PP Alysson Bestene, avaliou que a ligação do governador Gladson Cameli ao prefeito Tião Bocalom, com quem pode concorrer ou se aliar na próxima eleição, é natural. Ele sugeriu que não houve debate político durante a conversa. "O governador do estado e o prefeito da capital tem a gestão conjunta em prol da população, mas sobre essa ligação, eu acredito que seja natural em relação à gestão, não vejo problema nessas comunicações", disse.